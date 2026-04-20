L’Ufficio europeo antifrode | l’aumento della spesa militare è una calamita per attività illecite

L’Ufficio europeo antifrode ha segnalato che l’aumento della spesa militare in Europa può favorire attività illecite, come le frodi. Secondo una comunicazione ufficiale, maggiori investimenti nel settore bellico potrebbero creare opportunità per comportamenti fraudolenti e pratiche illegali. La questione è stata evidenziata in un rapporto che analizza i rischi legati alla gestione delle risorse pubbliche destinate alla difesa.

Il rafforzamento della spesa militare europea rischia di aprire nuovi spazi alle frodi. A lanciare l’allarme è l’ Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), secondo cui il riarmo delle capitali europee sta diventando una vera e propria “ calamita ” per attività illecite, attratte dalle risorse senza precedenti destinate al settore. “Se investiamo di più nella difesa, vedremo più frodi”, ha avvertito il direttore Petr Klement parlando con il Financial Times. L’agenzia segnala un aumento delle irregolarità soprattutto nei progetti di ricerca e negli appalti, con criticità che vanno dalla manipolazione delle gare ai prezzi gonfiati, fino a episodi di clientelismo e corruzione.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Ufficio europeo antifrode: l’aumento della spesa militare è una “calamita” per attività illecite Notizie correlate Dalla indagine europea sulle sostanze illecite risultano in aumento cocaina e ketaminaLe acque reflue delle città raccontano storie precise sulla vita notturna ed i comportamenti a rischio. I processi di traduzione manuale continuano a frenare le imprese nonostante l'aumento della spesa in AI, cosa è emerso da una ricerca di DeepL- COLONIA, Germania, 10 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il Report 2026 sull'AI linguistica "Borderless Business: Transforming Translation in the Age of... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: EPPO: la procura antifrode UE costa 86 milioni di euro; OLAF * UFFICIO EUROPEO LOTTA ANTIFRODE: LE AUTORITÀ DOGANALI INTERNAZIONALI FERMANO IL COMMERCIO ILLEGALE DI SIGARETTE ELETTRONICHE; Corruzione, parlamento europeo vara nuove norme: perché è importante per Italia; Italia coordina maxi sequestro europeo di sigarette elettroniche: 94 milioni di pezzi. Sigarette elettroniche, l’operazione Jco Vape colpisce il mercato nero. L’allarme: Sostanze tossiche nei liquidi non regolamentatiOperazione Jco Vape: l'Olaf sequestra 94 milioni di prodotti illegali nascosti tra giocattoli e abiti. I dettagli. notizie.com Gruppo Lotta antifrode (GAF)Scopri il gruppo Lotta antifrode (GAF) e il suo ruolo nella preparazione dei lavori del Consiglio volti a proteggere gli interessi finanziari dell'UE e a combattere la frode. consilium.europa.eu Oggi il mio ufficio al Parlamento Europeo ha un’energia tutta nuova! Ho un ospite decisamente speciale che è venuto a trovarmi: mio figlio. Tra documenti, riunioni e scadenze, fermarsi un attimo a guardare il mondo attraverso i suoi occhi (e i suoi mattoncini!) - facebook.com facebook