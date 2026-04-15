Due agenti della polizia locale di Bologna hanno evitato il decesso di un uomo colpito da un arresto cardiaco. L’intervento è avvenuto lunedì pomeriggio in una via del centro cittadino, quando i due agenti, prontamente intervenuti, hanno praticato le manovre di rianimazione fino all’arrivo del personale medico. L’uomo è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni sono al momento stabili.

Bologna, 15 aprile 2026 – Due agenti della polizia locale hanno salvato la vita a un uomo in arresto cardiaco. La notizia, incorniciata da un lieto fine e che vede come protagonisti due operatori eroi del reparto San Donato-San Vitale, risale a qualche sera fa, mentre i due erano impegnati in un servizio di sicurezza stradale in via Stalingrado. L’episodio: cosa è successo. Ad allertarli della situazione di emergenza, l'applicativo ‘Dae Responder’, sviluppato dal sistema 118 con l'obiettivo di contribuire a ridurre i tempi di intervento sui codici blu (che sono, appunto, i casi di arresto cardiaco presunto che si verificano sul nostro territorio regionale), di cui erano entrambi dotati a titolo personale e autonomo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Va in arresto cardiaco: 50enne salvato da due agenti della polizia locale di Bologna

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