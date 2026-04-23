Mogoro cerca i talenti | test per la Nazionale sarda Under 16

Il 28 aprile, a Mogoro, si svolgeranno i test tecnici per la selezione della Nazionale sarda Under 16. I giovani calciatori partecipanti saranno valutati per entrare nella rosa che rappresenterà la regione. I candidati scelti prenderanno parte alla Beranu Cup, un torneo che si svolgerà a Villacidro e vedrà la partecipazione anche di squadre provenienti dalla Corsica e da Capo Verde.

? Cosa sapere Mogoro ospita il 28 aprile i test tecnici per la Nazionale sarda Under 16.. I selezionati affronteranno Corsica e Capo Verde nella Beranu Cup a Villacidro.. Martedì 28 aprile alle ore 16, il campo comunale di Mogoro ospiterà i test tecnici per la selezione della Nazionale sarda Under 16 di calcio, con l’obiettivo di definire la rosa che affronterà Corsica e Capo Verde nella Beranu Cup 2026. L’appuntamento, che vede la collaborazione tra la Federatzione Isport Natzionale Sardu (Fins) e l’associazione sportiva Fùbalu, rappresenta un tassello fondamentale per la costruzione del gruppo giovanile che si presenterà a Villacidro dal 5 al 7 giugno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mogoro cerca i talenti: test per la Nazionale sarda Under 16 Notizie correlate Forlì Musica cerca nuovi talenti: borse di studio e stage per i migliori musicisti under 16Si scaldano i motori per la 22esima edizione di “Adotta un musicista”, concorso riservato a musicisti under16 promosso dall’associazione ForlìMusica. Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: si riparte! Ultima sessione di test, Ferrari cerca conferme