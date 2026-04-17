Terno secco sulla ruota di Napoli regala a un fortunato giocatore una vincita da sogno | l' importo

Durante l'ultima estrazione del Lotto sulla ruota di Napoli, un singolo terno secco ha portato a un fortunato giocatore una vincita di grande rilievo. La combinazione vincente ha riguardato numeri estratti sulla stessa ruota, portando a premi significativi. Napoli e la sua provincia si sono distinti in questa estrazione, con alcune delle vincite più alte registrate nel concorso. La notizia ha fatto rapidamente il giro tra gli appassionati di gioco.

L’ultima estrazione del gioco del Lotto premia Napoli e la sua provincia, dove sono state centrate alcune tra le vincite più importanti del concorso.A Napoli, il terno secco 4-12-71, puntato sulla ruota partenopea, ha portato nelle tasche di un fortunato giocatore ben 67.500 euro. La ricevitoria.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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