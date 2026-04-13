Lotto fortunato ad Aprilia punta 5 euro su un terno e ne vince 22.500

Nel fine settimana, nel Lazio sono state registrate diverse vincite nel settore del gioco d’azzardo, con un risultato significativo ad Aprilia. Un giocatore ha scommesso 5 euro su un terno e ha portato a casa 22.500 euro. Complessivamente, le vincite nelle province di Latina e Roma hanno superato i 75mila euro.

Il Lazio baciato dalla fortuna nel fine settimana. Una serie di vincita sono state centrate, tra le province di Latina e di Roma, per un totale di oltre 75mila euro.E a sorridere nel territorio ponti è a città di Aprilia dove è stato registrato il successo con il montepremi più alto nel Lotto.🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Lotto, punta 15 euro su un terno e ne vince 67mila