Un successo i due giorni di danza con Oliviero Bifulco ad Arezzo

Durante i due giorni di workshop a Arezzo, il ballerino e insegnante ha condotto sessioni rivolte a giovani danzatori, focalizzandosi su tecniche di interpretazione e consapevolezza del movimento. Sono stati coinvolti numerosi partecipanti provenienti da diverse regioni, che hanno avuto l'opportunità di approfondire le proprie competenze sotto la guida diretta del professionista. L'evento si è concluso con una performance aperta al pubblico, durante la quale sono stati presentati i risultati delle sessioni di formazione.

Arezzo, 27 aprile 2026 – “Insegniamo alle ballerine ad apprezzare la vita, ad osservarla in ogni sua sfumatura. A guardare le altre ballerine come uniche e magiche. Questo le renderà maggiormente ricche e belle interiormente liberandole dalle catene del giudizio” così il Maestro Oliviero Bifulco al termine dei due giorni trascorsi nella nostra città ospite de La Maison della Danza. “Insegniamo loro che il rispetto degli altri parte dal rispetto proprio di sé stesse, della loro meravigliosa diversità. Questo porrà sicuramente le basi per un domani migliore” ha aggiunto il ballerino e coreografo già finalista del talent AMICI di Maria de Filippi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un successo i due giorni di danza con Oliviero Bifulco ad Arezzo Notizie correlate Oliviero Bifulco: finalista di Amici ospite de La Maison della DanzaArezzo, 25 marzo 2026 – “Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Oliviero Bifulco: stage e laboratorio coreografico alla Maison della Danza“Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Con Oliviero Bifulco due giorni di danza per le ballerine aretine; Oliviero Bifulco, il ballerino e coreografo torna alla Maison della Danza. Un successo i due giorni di danza con Oliviero Bifulco ad ArezzoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Oliviero Bifulco, il ballerino e coreografo torna alla Maison della DanzaTorna ad Arezzo Oliviero Bifulco, il ballerino e coreografo sarà a La Maison della Danza di Roberto Scortecci. Questa ... lanazione.it Al seguente link puoi vedere l'intervista in esclusiva realizzata con Oliviero Bifulco: https://youtu.be/pT4uglHjWI8 #olivierobifulco #lamaisondelladanza #intervista #laboratoriocoreografico - facebook.com facebook