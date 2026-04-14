Oliviero Bifulco | stage e laboratorio coreografico alla Maison della Danza

Oliviero Bifulco ha annunciato un nuovo stage e laboratorio coreografico presso la Maison della Danza. Nel suo lavoro, Bifulco si ispira ai danzatori e alla musica, cercando di rappresentare in scena la loro identità o elementi che siano legati a loro. La sua metodologia si basa sull'osservazione diretta e sulla valorizzazione delle peculiarità dei performer. L'iniziativa è rivolta a danzatori e appassionati interessati a esplorare il rapporto tra musica e interpretazione.

“Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Mi piace che in scena risulti la loro vera identità o qualcosa che sia a loro affine. Sotto l’aspetto coreografico cerco di amalgamarli come è giusto che sia, ma da un punto di vista di personalità e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Oliviero Bifulco: finalista di Amici ospite de La Maison della DanzaArezzo, 25 marzo 2026 – “Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica. Oliviero Bifulco: il finalista di Amici ospite de la maison della danza“Da sempre nel mio lavoro prendo ispirazione dai danzatori, naturalmente dopo la musica.