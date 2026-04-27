Un solo tavolo in 12 metri quadri | Piero Chiambretti apre una sala riservatissima in Galleria Subalpina

In una galleria storica di Torino, è stata aperta una sala privata di circa dodici metri quadrati, accessibile tramite prenotazione. Il locale dispone di un unico tavolo e si trova in una posizione che permette di affacciarsi sulla via pedonale sottostante. Questa iniziativa è stata annunciata da un noto conduttore televisivo, che ha anche scherzato sul fatto che Cavour, figura storica, non abbia mai mangiato in quella sala, invitando i clienti a provarci comunque.

"Fun fact: Cavour non ha mai mangiato nella Sala Cavour. Ma puoi sempre farlo tu, prenotando il tavolo privatissimo con affaccio sulla Galleria Subalpina". Sulla pagina social dello Sfashion Cafè annunciano così l'ultima novità e a presentarla è Piero Chiambretti, proprietario del locale.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Colpo alla banca del Vomero, scoperti pozzo da 5 metri e galleria di 12 metriLa rapina alla banca Crèdit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella di Napoli, sarebbe stata pianificata per mesi da una banda composta da... Incendio a Neviano Degli Arduini, brucia residui vegetali senza precauzioni e distrugge 12 mila metri quadriA Neviano degli Arduini (Parma) è stato identificato l’autore di un incendio boschivo colposo causato dalla combustione imprudente di residui...