Una banda composta da almeno cinque persone avrebbe pianificato per mesi una rapina alla banca Crèdit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella di Napoli. Durante il blitz, gli uomini avrebbero scavato un pozzo di circa cinque metri e una galleria lunga dodici metri, per entrare nell’istituto bancario. La scoperta di questi cunicoli ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

La rapina alla banca Crèdit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella di Napoli, sarebbe stata pianificata per mesi da una banda composta da almeno cinque professionisti. Le indagini nel sottosuolo, condotte da carabinieri e tecnici Abc, hanno portato alla scoperta di un vero e proprio cantiere: una galleria di circa 12 metri scavata con precisione vicino alla fognatura principale, un secondo tunnel collegato alla fogna con una breccia a un metro d’altezza e un pozzo verticale di circa 5 metri che arrivava fino al pavimento della banca. Si ipotizza anche l’esistenza di un’ulteriore galleria lunga 200-300 metri. Recuperato anche un generatore sotterraneo, mentre proseguono i rilievi tecnici.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Colpo alla banca del Vomero, scoperti pozzo da 5 metri e galleria di 12 metri

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