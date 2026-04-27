Un protocollo per tutelare la salute dei poliziotti di Monza e Brianza

È stato firmato un protocollo che riguarda la tutela della salute dei poliziotti in servizio nella provincia di Monza e della Brianza. La convenzione coinvolge anche il personale civile che lavora negli uffici della questura. La misura mira a garantire condizioni di lavoro più sicure e a promuovere il benessere di chi svolge funzioni di pubblica sicurezza. La firma si inserisce in un quadro di iniziative per migliorare le condizioni del personale di polizia.

Una convenzione per tutelare la salute dei poliziotti in servizio alla questura di Monza. Oltre a quella del personale amministrativo civile che lavora all’interno degli uffici. Nella mattinata di lunedì 27 aprile è stata ufficialmente sottoscritta la convenzione tra la questura di Monza e il.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Notizie correlate

Carceri, siglato protocollo d'intesa per tutelare i figli dei detenutiBRINDISI - Questa mattina, marcoledì 11 marzo, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuto un incontro istituzionale...

Monza e Brianza: Arpa accusa il rumore, a rischio salute e sonno per molti residenti. Mappa del rischio in crescita.Monza e la Brianza sono alle prese con una nuova forma di inquinamento: il rumore.

Aggiornamenti e dibattiti

Un protocollo d’intesa per tutelare il patrimonio del fiume SarnoTorre Annunziata(Na), 6 nov. (askanews) – Un protocollo d’intesa per tutelare e ripristinare il patrimonio ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno. Una collaborazione per integrare e ... affaritaliani.it

Patto contro gli infortuni sul lavoro. Il nuovo protocollo per l’ediliziaUna media di 700 incidenti gravi sul lavoro, spesso con menomazioni. Quattro morti negli ultimi 12 mesi. Il 2025 è stato duro, pur meno del 2024 in cui i morti erano stati 7. E in Prefettura si corre ... ilgiorno.it