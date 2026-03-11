Carceri siglato protocollo d' intesa per tutelare i figli dei detenuti

Stamattina a Brindisi si è svolto un incontro nel Salone di rappresentanza della Provincia, durante il quale è stato firmato un protocollo d’intesa tra istituzioni locali. L’accordo mira a sostenere la genitorialità dei detenuti e a tutelare i figli dei carcerati. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti della Provincia e altre autorità coinvolte nel progetto.

BRINDISI - Questa mattina, marcoledì 11 marzo, nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, si è tenuto un incontro istituzionale dedicato alla presentazione del Protocollo di intesa per il sostegno alla genitorialità dei detenuti e alla tutela dei minori, promosso dalla Provincia di.