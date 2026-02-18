Monza e Brianza | Arpa accusa il rumore a rischio salute e sonno per molti residenti Mappa del rischio in crescita

L’Arpa di Monza e Brianza segnala un aumento dei livelli di rumore, che rischia di disturbare il sonno di centinaia di famiglie. La mappa del rischio mostra zone in cui il disturbo acustico supera i limiti consentiti, influendo sulla qualità di vita dei residenti. Un esempio concreto si trova nelle aree vicino alle strade principali, dove i livelli di decibel sono spesso molto elevati durante tutto il giorno.

Monza e Brianza, l’altra faccia dell’inquinamento: il rumore che mina la salute pubblica. Monza e la Brianza si confrontano con una crescente minaccia per la salute pubblica: l’inquinamento acustico. Un’indagine di Arpa ha rivelato livelli di rumore significativi in diverse zone della provincia, esponendo i residenti a rischi per il sonno, lo stress e la salute cardiovascolare. L’indagine, la prima del suo genere nel territorio, mette in luce un problema spesso sottovalutato ma con conseguenze tangibili sulla qualità della vita. Una mappa del rischio in crescita. L’analisi di Arpa ha individuato il traffico, sia leggero che pesante, come principale fonte di questo inquinamento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Arpa Lombardia festeggia i 25 anni: che cosa ha fatto nel 2025 a Monza e in BrianzaArpa Lombardia ha celebrato i suoi 25 anni con un evento speciale a Monza e in Brianza, il 10 dicembre, in Regione Lombardia.

Non solo smog, anche il rumore inquina: ecco le strade e i comuni messi peggio a Monza e in BrianzaA Monza e in Brianza, le strade più rumorose non sono solo quelle piene di auto, ma anche quelle attraversate da numerosi tir.

