Un Pontremoli incontenibile fa la partita perfetta

Nel match tra la squadra di Pontremoli e quella di San Vitale Candia, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria con il risultato di 2-1. La formazione gragnolese ha schierato in campo diversi giocatori, tra cui Pierini, Reburati, Borghetti, Tonelli, Mazzone, Pennucci, Battaglia, Cecconi, Petacchi (sostituito da Lombardi al 63’), Rosaia e Lombardo (entrato al 20’ al posto di Di Negro).