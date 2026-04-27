Un Pontremoli incontenibile fa la partita perfetta
Nel match tra la squadra di Pontremoli e quella di San Vitale Candia, i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria con il risultato di 2-1. La formazione gragnolese ha schierato in campo diversi giocatori, tra cui Pierini, Reburati, Borghetti, Tonelli, Mazzone, Pennucci, Battaglia, Cecconi, Petacchi (sostituito da Lombardi al 63’), Rosaia e Lombardo (entrato al 20’ al posto di Di Negro).
gragnolese 2 san vitale candia 1 GRAGNOLESE: Pierini, Reburati, Borghetti, Tonelli, Mazzone, Pennucci, Battaglia, Cecconi, Petacchi (63’ Lombardi), Rosaia, Lombardo (20’ Di Negro). All. Mencatelli SAN VITALE CANDIA: Lenzoni, Neri, Vanni, Di Benedetti, Della Tommasina, Fargnoli, Lampitelli (53’ Kumanaku), Rossi, Braida, Dell’Amico, Galleni (66’ Tornari). All. Guadagnucci Arbitro: Lazzerini di Carrara Marcatori: 27’ Petacchi (G), 54’ Cecconi (G), 79’ Tornari (Sv) Note: all’8’ Pierini (G) para un rigore a Braida (Sv). FIVIZZANO – Vittoria preziosa per la Gragnolese che mette una bella ipoteca sui play-off contro un San Vitale Candia che ha provato a metterla in difficoltà, senza, però, riuscire ad acciuffare il pari.🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie correlate
Massarosa: rissa con calci e pugni dopo la partita con il Pontremoli. Due calciatori in ospedaleIl bilancio è di due giocatori costretti a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca) per contusioni...
Leggi anche: Cuccù sprona i suoi alla vittoria contro il San Marino. Il centrocampista francese Dompnier: "Una partita che non possiamo sbagliare. Non bisogna fare errori». Castelfidardo, non c’è più tempo: "Serve la partita perfetta»