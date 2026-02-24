Massarosa | rissa con calci e pugni dopo la partita con il Pontremoli Due calciatori in ospedale

La partita tra Massarosa e Pontremoli, terminata 2-3, ha scatenato una violenta rissa tra i giocatori. La causa sembra essere stata una decisione arbitrale contestata, che ha acceso gli animi sul campo. Durante il contatto, alcuni calci e pugni sono volati anche a giochi già conclusi, con due calciatori che sono finiti in ospedale. La scena ha lasciato tutti senza parole e ha attirato l’attenzione delle autorità sportive.

Il bilancio è di due giocatori costretti a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore (Lucca) per contusioni ma senza conseguenze gravi. La vicenda è raccontata oggi, 24 febbraio 2026, dal quotidiano Il Tirreno che spiega come tutto sarebbe nato da una scaramuccia in campo nelle fasi finali del match, un contrasto acceso come tanti durante i novanta minuti, ma che questa volta ha innescato una reazione a catena. Dopo il fischio finale dell’arbitro la tensione sarebbe salita rapidamente, degenerando in un parapiglia che ha coinvolto più giocatori e costretto dirigenti e accompagnatori a intervenire per separare i contendenti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

