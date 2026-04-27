Un ponte Pisa-Senegal Così il piccolo Bamba avrà una vita serena

Un ponte tra Pisa e il Senegal collega due realtà molto diverse, offrendo un’opportunità concreta a una famiglia locale. Il piccolo Bamba, che vive in Senegal, potrà ricevere assistenza e cure per migliorare le sue condizioni di vita. La famiglia spera che questa iniziativa possa garantire al bambino una vita più stabile e serena, consentendogli di ricominciare a mangiare normalmente come gli altri bambini.

Pisa, 27 aprile 2026 – Dal Senegal a Pisa per ricominciare a nutrirsi come tutti. Un sogno per la famiglia del piccolo Bamba. Un giorno Ibrahima Dieng, presidente della comunità senegalese e della Comunità migranti di Pisa, si è imbattuto in un appello su Youtube di Abdou Khadre Séck, padre di Cheikh Ahmadou Bamba. Il piccolo, ora 5 anni, quando ne aveva due ha avuto un incidente domestico bevendo qualcosa che gli ha causato gravi problemi allo stomaco. “Da allora non può più mangiare normalmente: il cibo gli viene somministrato attraverso dei tubicini”. Bamba abita in Senegal dove era stato operato ma per le condizioni della sanità locale i medici adesso non possono fare altro per lui.🔗 Leggi su Lanazione.it

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