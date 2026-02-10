Questa mattina Welo ha annunciato il nuovo jingle del Festival di Sanremo attraverso un video su Instagram. Si chiama

( a skanews) — Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Welo ha presentato Emigrato (italiano), il jingle ufficiale della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Una videochiamata da Carlo Conti interrompe la sua esibizione con la band davanti alla Basilica di Santa Croce di Lecce, per confermargli definitivamente che la promessa fatta sul palco di Sanremo Giovani si è concretizzata: la sua voce e la sua musica accompagneranno ogni serata della kermesse. Sanremo 2026: chi sono i 30 Big in gara. guarda le foto La sigla nasce dalla rielaborazione del suo singolo «Emigrato», un brano che racconta il partire come necessità e non come sogno. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Pronto, Welo? Sono Carlo Conti!»: così il conduttore del Festival ha svelato il nuovo jingle. Avrà lo stesso successo di quello di Gabry Ponte un anno fa?

Approfondimenti su Festival Sanremo

Durante la prima sfida di Sarà Sanremo 2025, Carlo Conti ha sorpreso tutti proponendo all'eliminato Welo di scrivere un nuovo jingle, un destino già vissuto lo scorso anno da Gabry Ponte con Tutta L’Italia.

Welo sarà presente al Festival di Sanremo 2026 come protagonista del jingle ufficiale, anche senza partecipare alle Nuove proposte.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Ultime notizie su Festival Sanremo

Il salentino Welo firma «Emigrato (Italiano)», jingle ufficiale di Sanremo 2026: virale l'esibizione a Lecce davanti a Santa CroceIn videochiamata con Carlo Conti, la promessa fatta a Sanremo Giovani è diventata realtà: e il singolo diventa simbolo di un'intera generazione ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Welo riscrive Emigrato e presenta la nuova sigla per SanremoWelo firma la nuova sigla del Festival di Sanremo 2026La nuova sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2026 porta la firma di Welo e nasce da una pro ... assodigitale.it

In quanti sono d'accordo con il grande Carlo Verdone - facebook.com facebook