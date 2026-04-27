Un piano da 415 milioni ridisegna servizi e sanità | cosa sta per cambiare

Un nuovo piano da 415 milioni di euro introduce modifiche nei servizi pubblici e nel settore sanitario, coinvolgendo anche l’uso della tecnologia. L’obiettivo è modificare le modalità con cui cittadini e imprese si rivolgono e interagiscono con la pubblica amministrazione, portando a un rinnovamento complessivo. Le risorse saranno destinate a diversi interventi, con un focus su innovazione e semplificazione delle procedure.

Non solo tecnologia, ma un cambiamento nel modo in cui cittadini e imprese interagiscono con la pubblica amministrazione. La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il piano triennale 2026-2028 per lo sviluppo dell’Ict, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche, mettendo in campo.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Digitale e sanità: 415 milioni per la nuova sfida tecnologica?? Cosa sapere La Giunta regionale approva 415 milioni di euro per il piano digitale 2026-28. 415 milioni: la Regione blinda sanità e PA dal cyberLa Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato un pacchetto di 415 milioni di euro da distribuire nel corso di tre anni, destinato specificamente al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Un piano da 415 milioni ridisegna servizi e sanità: cosa sta per cambiare; Tecnologie informatiche, il piano della Regione; Celotti (Pd) su banda ultra larga, ‘Case sparse ancora escluse, serve ridurre il gap digitale’; Saipem, contratto da 700 milioni con Eni per la bioraffineria di Priolo. Il 21 aprile la trimestrale, le attese del consenso. Un piano da 415 milioni ridisegna servizi e sanità: cosa sta per cambiareVia libera della Giunta al programma digitale 2026-2028: investimenti su rete, sistemi informativi e sanità con un obiettivo preciso, trasformare davvero i servizi pubblici ... udinetoday.it Piaggio, approvato il bilancio 2025 e il piano di buyback da 41,5 milioniPiaggio approva il bilancio 2025 e un piano di riacquisto azioni da 41,5 milioni. Annullate oltre 2,33 milioni di azioni ... gonews.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/piano-casa-lavoro-e-nodo-accise-carburanti-governo-stringe-le-misure-AIwPQriC - facebook.com facebook #Lobotka regia del futuro: il piano del #Napoli per il rinnovo x.com