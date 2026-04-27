Un piano da 415 milioni ridisegna servizi e sanità | cosa sta per cambiare

Da udinetoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo piano da 415 milioni di euro introduce modifiche nei servizi pubblici e nel settore sanitario, coinvolgendo anche l’uso della tecnologia. L’obiettivo è modificare le modalità con cui cittadini e imprese si rivolgono e interagiscono con la pubblica amministrazione, portando a un rinnovamento complessivo. Le risorse saranno destinate a diversi interventi, con un focus su innovazione e semplificazione delle procedure.

Non solo tecnologia, ma un cambiamento nel modo in cui cittadini e imprese interagiscono con la pubblica amministrazione. La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il piano triennale 2026-2028 per lo sviluppo dell’Ict, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche, mettendo in campo.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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