415 milioni | la Regione blinda sanità e PA dal cyber

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato un investimento di 415 milioni di euro, che verranno distribuiti in tre anni, per migliorare la sicurezza informatica e l’evoluzione digitale dei servizi pubblici. La somma è destinata a rafforzare la protezione dei sistemi sanitari e della pubblica amministrazione contro le minacce informatiche. L’obiettivo è aggiornare le infrastrutture digitali della regione e rendere più sicuri i servizi offerti ai cittadini.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha stanziato un pacchetto di 415 milioni di euro da distribuire nel corso di tre anni, destinato specificamente al rafforzamento della cybersicurezza e all’evoluzione digitale dei servizi pubblici. Questa decisione, approvata dalla giunta regionale, vede l’assessore Sebastiano Callari sottolineare come si tratti di un passo fondamentale per proteggere le istituzioni dai rischi digitali crescenti. Le risorse saranno allocate su quattro pilastri principali: il sistema informativo dell’amministrazione regionale, le infrastrutture delle amministrazioni locali, la rete socio-sanitaria e lo sviluppo della banda larga. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 415 milioni: la Regione blinda sanità e PA dal cyber Articoli correlati Leggi anche: Gyala blinda il futuro della Cyber Resilienza: Round da 4 milioni per il Deep-Tech “Made in Italy” Sanità, la Regione tira il freno a mano e blinda la spesa regionale: assunzioni, incarichi e appalti sospesiLa richiesta di autorizzazione deve contenere la descrizione dell’esigenza organizzativa, la quantificazione della spesa prevista, la durata... Contenuti utili per approfondire 415 milioni la Regione blinda sanità e... Discussioni sull' argomento Che succede al petrolio, tra rilasci dalle riserve strategiche e mine nello stretto di Hormuz; Sistemi informativi:Callari, approvato piano strategico Ict 2026-2028; BasicNet, ricavi 415,8 milioni, utile per la capogruppo con plusvalenza K-Way. Notizie dalla GiuntaL'assessore: Circa 415 milioni di investimenti per innovazione digitale e cybersicurezza Pordenone, 13 mar - Con l'approvazione preliminare del Piano strategico triennale per lo sviluppo dell'Ict, ... regione.fvg.it Tra le parti civili si è costituita la Regione Calabria. Al momento solo un imputato ha scelto il rito abbreviato. Stralciata la posizione di Pallaria facebook Toscana, una regione che si regge sugli acquisti a rate: il 26% si è indebitato per beni essenziali x.com