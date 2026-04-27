Un pazzo ha cercato di uccidere un folle La versione del romanziere sull’attacco a Trump

Un nuovo episodio negli Stati Uniti ha coinvolto un tentativo di aggressione contro il Presidente in carica. Secondo le dichiarazioni di un romanziere, l’attacco sarebbe stato rivolto a un’altra persona presente, definita “folle”. La notizia si aggiunge alle vicende di tensione e sicurezza che hanno coinvolto la figura del Presidente, diventando uno dei temi principali dell’attualità. Le autorità stanno ora indagando sull’accaduto e sui dettagli dell’episodio.

Il nuovo attentato negli Usa che ha messo nel mirino il Presidente Donald Trump è uno dei temi principali del momento. Sono tante le domande all’indomani degli spari che avrebbero potuto compiere una strage durante la cena dei corrispondenti esteri a Washington, anche sulle falle di sicurezza che hanno esposto il presidente degli Stati Uniti a un pericolo imminente. “Non ho avuto paura. Capisco la vita, viviamo in un mondo pazzo”, ha detto Trump in un’intervista a 60 Minutes. E questo tema della follia sembra tornare con una certa ricorrenza fin dalle ore immediatamente successive all’attacco, anche nell’analisi di chi non supporta il Presidente, con una chiave ovviamente diversa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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