Il giovane che ha cercato di uccidere il presidente era un trumpiano ossessionato dagli Epstein Files

Austin Tucker Martin, il 21enne ucciso dalla polizia mentre tentava di entrare a Mar-a-Lago, aveva un’ossessione per i cosiddetti Epstein Files. Le autorità spiegano che il giovane non manifestava interesse politico, ma aveva comportamenti sospetti legati a questa teoria cospirativa. Martin aveva raggiunto la residenza con un atteggiamento aggressivo e armato, spingendo le forze dell’ordine a intervenire. La vicenda si è conclusa con la sua tragica morte a pochi metri dall’edificio.

Austin Tucker Martin, il 21enne ucciso dalla polizia mentre cercava di entrare nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, non si interessava di politica. E veniva da una famiglia di sostenitori del presidente degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il cugino di Austin Braden Fields all’ Associated Press. «Siamo tutti grandi sostenitori di Trump», ha spiegato il parente del giovane, «non parlava di politica. Era tranquillo, non parlava mai di nulla». Di fede cristiana, secondo i suoi compagni di lavoro era «ossessionato» dagli Epstein Files ed era convinto che il governo li stesse insabbiando. Austin Tucker Martin. 🔗 Leggi su Open.online

“Epstein era ossessionato da Chiara Baschetti, voleva incontrarla”. Chi è l’attrice italiana che ha detto no al finanziere: “Il mio istinto mi ha guidata”Nel 2015-2016, Jeffrey Epstein mostrò un interesse ossessivo per l’attrice italiana Chiara Baschetti, cercando di incontrarla senza successo.

Caso Epstein, chi è l’attrice italiana che lo ha respinto: “Ne era ossessionato”L’attrice italiana ha raccontato di aver rifiutato Epstein, spiegando che l’uomo era ossessionato da lei.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Omicidio Deranque, cosa è successo e cosa sappiamo; Accoltellato al collo a Rialto per un'occhiata a una ragazza: lesionata un'arteria, il 21enne ha rischiato la vita; Morto Quentin, ragazzo di 23 anni aggredito a Lione: era un militante di estrema destra. Messaggio di Macron; Scontro politico sull’incendio del condominio al Circus: il giovane che ha appiccato le fiamme accusato di tentato omicidio.

Morto il giovane disperso a Saint Moritz. I familiari accusano: 'Nessun soccorso'Il fratello di Luciano Capasso: 'Parole dure a mia madre. Dicevano con sarcasmo preparatevi ai funerali'. 'Ci sono state gravi negligenze da parte delle autorità locali' (ANSA) ... ansa.it

Autoservizi Cerella: «Cordoglio per una giovane vita spezzata e vicinanza all’autista coinvolto nell'incidente»L’incidente stradale avvenuto sabato mattina in contrada Piana Sant’Angelo a San Salvo ha coinvolto un’autovettura e un autobus di linea della società. Un ragazzo di vent'anni è morto, un autista è ri ... chietitoday.it

“I segreti negli Epstein Files” Un racconto inedito che analizza il rilascio degli Epstein Files. Dall’audizione della procuratrice generale Pam Bondi alle polemiche che hanno coinvolto l’amministrazione di Donald Trump: cosa emerge davvero dai file x.com

Epstein files: Numerosi i viaggi in città italiane citati nei documenti desecretati. Voli e alberghi a #Milano pagati a modelle da un agente suo collaboratore, poi suicida in carcere. Qualcuno ha avuto a che fare con il finanziere pedofilo o persone a lui vicine Ci - facebook.com facebook