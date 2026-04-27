Un accordo tra il Lions Club Duino-Aurisina e un’azienda locale coinvolge tre tigli del Carso, sancendo un impegno condiviso per iniziative di tutela ambientale. L’evento ha previsto la posa simbolica di un sigillo che rappresenta l’intesa tra le parti, con l’obiettivo di promuovere interventi sostenibili nella regione. La cerimonia si è svolta alla presenza dei rappresentanti dell’associazione e dell’impresa coinvolta.

UN PATTO VERDE PER IL CARSO: TRE TIGLI ALL’ AZIENDA PERNARCICH SIGILLANDO L’IMPEGNO DEI LIONS CLUB DUINO-AURISINA. SI CONCLUDE A VISOLIANO LA SETTIMANA DEDICATA ALL’AMBIENTE DEI LIONS CLUB UNA SINERGIA TRA VOLONTARIATO E GIOVANE AGRICOLTORE NEL SOGNO NEL SOGNO DELLA BIODIVERSITÀ. VISOLIANO – non è stato solo un atto di piantumazione, ma un vero e proprio passaggio di testimone tra chi tutela il territorio e chi lo lavora ogni giorno. Questa mattina, l’azienda agricola Pernarcich di Visogliano ha ospitato un evento centrale della campagna nazionale ambientale dei Lions Club Duino-Aurisina. Al centro della scena, tre giovani tigli simboli di una visione che unisce ecologia, tradizione e sviluppo economico.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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