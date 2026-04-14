Un nuovo sondaggio condotto da Enrico Mentana per il TgLa7 mostra un leggero calo nel consenso delle principali forze politiche. I dati indicano una flessione complessiva rispetto alle rilevazioni precedenti, con alcuni partiti che registrano variazioni più evidenti. La rilevazione si concentra sulle preferenze degli elettori in vista delle prossime consultazioni politiche, senza però evidenziare variazioni significative rispetto alle ultime settimane.

Dal più recente sondaggio del TgLa7 condotto da Enrico Mentana emerge un andamento complessivo in lieve flessione per le principali forze politiche. Il dato evidenzia un calo diffuso, senza però indicare cambiamenti sostanziali negli attuali equilibri. Fratelli d’Italia primo: i dati della rilevazione. In testa si conferma Fratelli d’Italia, che registra una riduzione dello 0,2% e si posiziona al 29,3%. Nonostante la contrazione, il partito guidato da Giorgia Meloni resta vicino alla soglia del 30% e mantiene un margine significativo sugli inseguitori. Partito Democratico: lieve flessione e stabilità. Seconda posizione per il Partito Democratico, che perde lo 0,1% e scende al 21,9%.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Un calo netto”. Sondaggio Mentana, colpo di scena improvviso: chi si dispera

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