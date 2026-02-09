Un quinto posto nazionale e un titolo toscano per l’Alga Atletica Arezzo
L’Alga Atletica Arezzo mette a segno un quinto posto a livello nazionale e conquista un titolo toscano nel weekend. I ragazzi hanno corso, saltato e lottato fino all’ultima gara, portando a casa risultati importanti per la società. La squadra si prepara ora a nuove sfide con entusiasmo.
Arezzo, 9 febbraio 2026 – Un quinto posto nazionale e un titolo toscano nel fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo. La società aretina è stata impegnata tra più manifestazioni, diverse categorie e molteplici specialità di corsa, salti e lanci, riuscendo a lasciare il segno tra medaglie e record personali. Una prestazione di assoluto rilievo porta la firma di Filippo Guiducci del 2007 che è sceso in pista ai Campionati Italiani Indoor di Ancona dove, a confronto con i migliori coetanei dell’intera penisola, ha centrato un ottimo quinto posto nel salto in lungo tra gli Juniores con il nuovo record personale di 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it
