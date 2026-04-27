Un notaio di fiducia per la mafia così i boss acquistavano case con documenti falsi | Lui è il mio socio

Un notaio di fiducia per ambienti criminali è stato al centro di un'inchiesta che ha portato a un'operazione investigativa nell'area di Brancaccio e dello Sperone. Secondo le indagini, il professionista avrebbe collaborato con soggetti collegati alla criminalità organizzata, facilitando acquisti immobiliari attraverso documenti falsi. In alcune conversazioni intercettate, si fa riferimento a lui come “amico” e “socio in affari”. Le indagini proseguono per chiarire il suo ruolo e le eventuali responsabilità.

Un notaio come amico. E come socio in affari. Anche un noto professionista palermitano, C.B. le sue iniziali, è coinvolto nell'inchiesta da cui è scaturito il blitz della scorsa settimana a Brancaccio e allo Sperone. La Procura di Palermo, che gli ha notificato un avviso di garanzia, gli contesta.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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