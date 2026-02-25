Dalle truffe assicurative alla gestione dei bar fino ai certificati falsi per i boss in carcere | così il clan Contini governava il San Giovanni Bosco di Napoli

L’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli non era solo un presidio sanitario, ma una vera e propria roccaforte economica e logistica nelle mani del clan Contini. È quanto emerge dall’ultima imponente operazione condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, coordinata dalla Dda partenopea, che ha portato all’ arresto di tre esponenti del clan e di un avvocato civilista, Salvatore D’Antonio, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. L’inchiesta dipinge il quadro di una struttura sanitaria «sequestrata» dalla malavita organizzata, dove ogni attività, dal caffè dei distributori automatici al trasporto delle salme, rispondeva alle logiche della camorra. Come si muoveva l’avvocato D’Antonio. Al centro della rete criminale figurava l’avvocato D’Antonio, 51 anni, ritenuto il gestore della ricchezza del clan. Secondo gli inquirenti, il professionista investiva i proventi delle truffe alle assicurazioni — orchestrate attraverso falsi incidenti, perizie mendaci e testimoni compiacenti — nell’acquisto di immobili, auto di lusso e persino quadri d’autore per riciclare il denaro sporco. 🔗 Leggi su Open.online

