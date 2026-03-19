Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, è coinvolto in una vicenda che riguarda il suo ruolo pubblico. Si scopre che era socio di un ristorante con la figlia di un condannato per mafia. La notizia ha generato attenzione e ha portato alla luce questa relazione. La questione sta suscitando discussioni tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia e importante deputato di Fratelli d’Italia, è al centro di un nuovo caso che lo mette in imbarazzo. Un’inchiesta del Fatto Quotidiano, firmata dal giornalista investigativo Andrea Nerazzini, ha scoperto infatti che fino a poche settimane fa il politico era socio di un ristorante insieme alla figlia di un imprenditore condannato per aver agevolato la mafia a Roma. Tra i soci che hanno recentemente liquidato le loro quote ci sono anche altri tre esponenti di Fratelli d’Italia, tutti piemontesi come Delmastro. Il locale in questione è “Bisteccherie d’Italia”, in via Tuscolana 452 a Roma. Il ristorante appartiene alla società “Le 5 Forchette srl”, costituita a Biella il 16 dicembre 2024 da sei soci. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Bufera sul sottosegretario Delmastro: era socio di un ristorante con la figlia di un condannato per mafia

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