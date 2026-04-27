Un murales di quasi 100 metri racconta Muggia all’ingresso della città

Un murales di circa 95 metri di lunghezza e oltre 4 metri di altezza è stato inaugurato questa mattina all’ingresso di Muggia in via Trieste, nei pressi dell’ex cantiere Felszegi, oggi conosciuto come San Rocco. L’opera di street art si sviluppa lungo il muro e rappresenta scene e simboli che raccontano la storia della città, dai suoi tempi più antichi fino ai giorni nostri.

Un murales lungo 95 metri e alto oltre 4 metri accoglie da oggi chi entra a Muggia: è l’opera di street art inaugurata questa mattina in via Trieste, all’altezza dell’ex cantiere Felszegi (oggi San Rocco), che ripercorre la storia della città dalle origini ai giorni nostri. Realizzato.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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