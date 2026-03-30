Roma | ponte Congressi lungo 259 metri e a senso unico in ingresso in citta’

Da romadailynews.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma è stato inaugurato un nuovo ponte chiamato ponte dei Congressi, lungo 259 metri e destinato a essere a senso unico in ingresso in città. La struttura presenta un'architettura che richiama il design di un precedente ponte situato a Tor Vergata. L'opera si inserisce nel sistema di collegamenti urbani e stradali della capitale.

Il nuovo ponte dei Congressi avrà una lunghezza di 259 metri e la sua architettura richiamerà le linee del ponte già realizzato a Tor Vergata. Una volta completato, sarà percorribile in un unico senso di marcia in ingresso a Roma, creando un anello di viabilità con il viadotto della Magliana, che sarà utilizzato per l’uscita dalla città. Questi sono i punti cardine del progetto, per il quale questa mattina, presso il Campidoglio, è stata ufficialmente siglata la consegna delle aree di cantiere dal Comune di Roma al consorzio Eteria, che opererà per conto di Anas. Dettagli del Progetto e Infrastrutture Aggiuntive. Il progetto prevede la realizzazione di 14 rampe di svincolo, di cui una bidirezionale e tutte le altre monodirezionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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