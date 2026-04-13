Un minuto per te | la respirazione che riequilibra mente ed emozioni

Ogni lunedì mattina, la rubrica dedicata al benessere personale propone un breve momento di riflessione sulla respirazione. Questa pratica, guidata da Veronica Coduri, mira a favorire il rilassamento e il riequilibrio tra mente ed emozioni. L’obiettivo è offrire a chi ascolta uno strumento semplice e pratico da integrare nella routine quotidiana. La serie di appuntamenti si propone di aiutare le persone a prendersi cura di sé in modo naturale.