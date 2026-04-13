Un minuto per te | la respirazione che riequilibra mente ed emozioni
Ogni lunedì mattina, la rubrica dedicata al benessere personale propone un breve momento di riflessione sulla respirazione. Questa pratica, guidata da Veronica Coduri, mira a favorire il rilassamento e il riequilibrio tra mente ed emozioni. L’obiettivo è offrire a chi ascolta uno strumento semplice e pratico da integrare nella routine quotidiana. La serie di appuntamenti si propone di aiutare le persone a prendersi cura di sé in modo naturale.
Proseguiamo oggi con un secondo appuntamento la rubrica dedicata al benessere personale. Insieme a Veronica Coduri un minuto tutti i lunedì mattina per stare meglio. Dunque, ogni settimana, condivideremo semplici pratiche di yoga e respirazione, accessibili a tutti, per ritrovare equilibrio anche.🔗 Leggi su Quicomo.it
Tecnica 4-7-8, il metodo di respirazione che riduce ansia e stress in meno di un minutoQuattro secondi per inspirare, sette per trattenere il respiro, otto per espirare.
Giucas Casella, tra mistero e spettacolo: «Creo emozioni con la mente»Le parole del noto personaggio Giucas Casella ha sempre respinto etichette troppo semplici, definendosi con chiarezza: «Io sono un mentalista.