Un Libro per Daniela | 3 anni di solidarietà tra letteratura e vita

Mercoledì 29 aprile, presso la Biblioteca Astense, l’associazione Un Libro per Daniela festeggia i suoi tre anni di attività. La celebrazione si svolge in un evento pubblico che raccoglie sostenitori e partecipanti, in occasione del triennio di iniziative dedicate alla solidarietà attraverso la letteratura e l’impegno sociale. La manifestazione comprende interventi pubblici e momenti di condivisione, con l’obiettivo di ricordare e valorizzare il lavoro svolto finora.

? Cosa sapere L'associazione Un Libro per Daniela celebra tre anni di attività mercoledì 29 aprile alla Biblioteca Astense.. L'evento con Monica Jarre e Paolo Milone promuove il supporto psicologico attraverso la letteratura.. Mercoledì 29 aprile alle ore 18, la Biblioteca Astense Giorgio Faletti ospiterà l’incontro organizzato dall’associazione Un Libro per Daniela per celebrare il terzo anniversario della sua fondazione. Il traguardo dei tre anni di attività dell’organizzazione si festeggia con un momento di riflessione collettiva che mira a esaminare i risultati ottenuti finora e a delineare le direzioni dei progetti futuri. L’evento, gestito da Carlotta Cavallo, vedrà il confronto tra diverse figure professionali e testimonianze dirette.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Un Libro per Daniela: 3 anni di solidarietà tra letteratura e vita Notizie correlate Connettiamoci: l’amore tra letteratura, arte e vitaGrande partecipazione e intenso coinvolgimento per l’incontro “Connettiamoci: l’amore tra letteratura, arte e vita”, svoltosi sabato 21 febbraio 2026... Leggi anche: Nori racconta San Pietroburgo e le avanguardie: un viaggio interiore, a zig-zag tra letteratura, memoria e vita quotidiana Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Mercoledì 29 aprile alla Biblioteca Astense un incontro per i tre anni dell’associazione Un Libro per Daniela; Premio Lesa per la saggistica femminile: Daniela Del Latte presenta Zero scuse; San Gemini Libri ricorda Daniela Paiella con la presentazione di Un mese imperfetto per innamorarsi -; Uno spiraglio di umanità. La guerra del maestro di Daniela Borgato. Mercoledì 29 aprile alla Biblioteca Astense un incontro per i tre anni dell’associazione Un Libro per DanielaA tre anni esatti dalla sua nascita, l'associazione Un Libro per Daniela organizza mercoledì 29 aprile alle 18 alla Biblioteca Astense Giorgio Faletti un incontro per raccontare i passi fatti e ... gazzettadasti.it Daniela Gazzano, la mamma con la Locked-In Syndrome che parla con gli occhi e ha scritto un libro con 100mila battiti di cigliaLa Locked-In Syndrome (o sindrome del chiavistello) per Daniela Gazzano vuol dire impossibilità di muoversi oppure comunicare, a causa della completa paralisi di tutti i muscoli volontari del corpo. corriereadriatico.it La trama che caratterizzerà la seconda stagione di Welcome to Derry nasce direttamente dal libro di Stephen King. https://serial.everyeye.it/notizie/it-welcome-to-derry-2-andy-muschietti-svela-dettagli-storia-ambientata-1930-874324.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook 27/4/26. Loreo. Il libro di Roberto Mercadini, intitolato “Io dico l’universo. La rivoluzione scientifica e Galileo: lo sconosciuto che sconvolse il mondo”, è stato presentato dall’autore ieri pomeriggio, presso la sala consiliare del Municipio, a un numeroso pubblico x.com