Nori racconta San Pietroburgo e le avanguardie | un viaggio interiore a zig-zag tra letteratura memoria e vita quotidiana

Paolo Nori descrive San Pietroburgo e le sue avanguardie, portando i lettori in un viaggio tra ricordi e letteratura. Durante le sue passeggiate, Nori si ferma a osservare dettagli concreti, come i caffè storici e le strade strette che ancora conservano tracce del passato. La sua narrazione si muove tra momenti di introspezione e incontri con personaggi locali, creando un percorso fatto di impressioni vive e personali.

Recensire una "lezione" di Paolo Nori è un esercizio quasi impossibile. Le sue sono passeggiate interiori, viaggi a zig-zag nella letteratura, nella memoria e nella vita quotidiana. Nori non spiega, ma accompagna e condivide un itinerario interiore, quasi un flusso di coscienza ad alta voce. E alla fine ci si ritrova con addosso una strana leggerezza, come un'"allegria di naufragi" per dirla con Ungaretti. Al mattino del 14 febbraio al Teatro Donizetti, per l'ultima tappa del ciclo "Lezioni di storia" dedicato alle capitali culturali, la sala era gremita, sold out, con la fila fuori per i biglietti dell'ultimo minuto.