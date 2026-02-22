L’incontro “Connettiamoci: l’amore tra letteratura, arte e vita” ha attirato molte persone sabato 21 febbraio 2026 alla Pinacoteca di Montoro. La causa è il forte interesse verso i temi della creatività e delle emozioni umane. Gli ospiti hanno condiviso storie di ispirazione e momenti di confronto, creando un’atmosfera vibrante. La partecipazione ha superato le aspettative, coinvolgendo pubblico di tutte le età in discussioni appassionate. La serata si è conclusa con un’installazione artistica dal forte impatto visivo.

Grande partecipazione e intenso coinvolgimento per l’incontro “”, svoltosi sabato 21 febbraio 2026 presso la Pinacoteca di Arte Contemporanea Montoro di Montoro. Un appuntamento che ha saputo coniugare riflessione culturale, dialogo intergenerazionale e valorizzazione del territorio, registrando un’affluenza significativa e un pubblico attento e partecipe. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto “Connessioni”, ha visto protagonista l’autore Pierpaolo Perrotti in un coinvolgente “Meet and Greet” dedicato alla sua opera Agonia. Un momento di confronto diretto che ha dato voce non solo alla letteratura, ma anche alle emozioni, ai conflitti e alle speranze che attraversano il mondo contemporaneo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Amori maledetti: coppie celebri tra arte e letteraturaAmori maledetti: coppie celebri tra arte e letteratura L’arte e la letteratura hanno sempre raccontato storie di amori intensi e complicati.

Arte e letteratura: Angelo Raffaele Antelmi si racconta tra maschere e costumi d'autoreAngelo Raffaele Antelmi, artista e scrittore brindisino, ha deciso di condividere la sua passione per le maschere e i costumi d’autore durante un evento alla Casa di Quartiere Accademia degli Erranti.

Carl Jung's LOVER Archetype #jungianarchetypes #group7

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

CONNETTIAMOCI: L’AMORE TRA LETTERATURA, ARTE E VITA Un pomeriggio di emozioni, parole e visioni alla Pinacoteca di Montoro con Connessioni Montoro Montoro — Sabato 21 febbraio 2026, alle 16:30, la Pinacoteca di Arte Contemporanea di Mont - facebook.com facebook