Un giovane 19enne dell' Oltretorrente | Voglio vivere il mio quartiere senza abbassare lo sguardo e avere paura

Un ragazzo di 19 anni dell'Oltretorrente afferma di voler vivere il quartiere senza paura o sensazione di minaccia. Esprime disappunto per la situazione attuale e desidera affrontare la vita quotidiana in modo sereno, senza sentirsi costretto a nascondere lo sguardo o a temere per eventuali reazioni. La sua posizione si concentra sulla volontà di vivere il quartiere in modo più tranquillo e senza timori.

"Trovo inacettabile la situazione di questo quartiere. Voglio vivere l'Oltretorrente, sono giovane e penso di dover affrontarlo in maniera tranquilla, senza dover abbassare lo sguardo o avere paura magari per aver dato uno sguardo di troppo. Lo spaccio di droga è alla luce del giorno, anche in.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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