Il 27 aprile, nel sud dell’Inghilterra, si è svolta l’edizione annuale della “Maldon Mud Race”, una corsa tra il fango che ha visto concorrenti travestiti da tazze da tè, rane e altre figure bizzarre. L’evento ha attirato numerosi partecipanti, con l’obiettivo di raccogliere fondi per beneficenza e sostenere la comunità locale. La gara si è svolta in un ambiente caratterizzato da terreni fangosi e scenografie originali, creando un’atmosfera di divertimento e solidarietà.

M ilano, 27 apr. (askanews) – Travestiti da tazze da tè, rane e qualsiasi altra cosa, i concorrenti si sfidano per la gloria all’annuale “Maldon Mud Race” nel sud dell’Inghilterra, raccogliendo fondi per beneficenza e dando una spinta alla comunità locale. Hanno partecipato oltre 350 corridori. Impegni Sussex. guarda le foto Leggi anche › Adolescenti e volontariato, sono pronti a spalare il fango La gara è durata dai cinque ai sei minuti per i primi e circa 40 minuti per gli ultimi classificati. «Una signora me l’ha descritta come peggio del parto. Sembra facile, ma una volta che metti piede nel fango, non lo è più», ha spiegato Brian Farrington, organizzatore della gara.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un evento unico dove la gloria si conquista tra fango e travestimenti assurdi

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