Nicolò Zaniolo si è sposato con Sara Scaperotta inaspettatamente. La cerimonia ha sorpreso tutti, e ora i due sono al centro dell’attenzione. La coppia, tra alti e bassi e qualche giro complicato, si è ufficialmente unita davanti a amici e famiglia. I dettagli sul matrimonio ancora non sono molti, ma la notizia fa già parlare molto.

Dopo le nozze a sorpresa, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono la coppia più chiacchierata del momento. La proposta di matrimonio è arrivata il 25 marzo del 2025 poi, senza nessun preavviso, i due hanno pronunciato il fatidico “sì” quasi un anno dopo, il 4 febbraio 2026. La cerimonia segreta si è svolta a Moruzzo, sulle colline vicino Udine, città in cui gioca il numero 10 bianconero. Dopo sei anni insieme, Sara e Niccolò daranno alla luce il loro secondo figlio. La vita privata di Sara Scaperrotta è finita sotto i riflettori nell’estate del 2018, quando ha iniziato la sua relazione con l’allora stella nascente della Roma. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nicolò Zaniolo si è sposato, chi è la moglie Sara Scaperotta (tra alti e bassi e giri assurdi)

