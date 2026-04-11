Il deserto della California si prepara ad accogliere la proiezione del primo episodio della terza stagione di Euphoria, che segnerà il debutto della serie nel contesto del festival Coachella. L’evento è programmato per le ore 23:59 di oggi, immediatamente dopo la conclusione dei concerti. La proiezione rappresenta un momento di particolare attenzione per i fan e gli organizzatori del festival, che si svolge annualmente in quella regione.

Il deserto della California si prepara a trasformarsi nel palcoscenico esclusivo per il debutto della terza stagione di Euphoria, con la proiezione del primo episodio prevista per le ore 23:59 di oggi, subito dopo la chiusura dei concerti del festival Coachella. L’evento, riservato esclusivamente ai partecipanti che hanno vissuto i tre giorni di musica inaugurati oggi da Sabrina Carpenter come headliner, vedrà la messa in onda della produzione di Sam Levinson direttamente all’interno dell’area del festival. L’intersezione tra streaming e industria musicale live. La scelta del Coachella come location per il lancio della nuova stagione non rappresenta un caso isolato, ma sottolinea un legame strategico consolidato tra il mondo delle serie TV e l’industria dei grandi eventi musicali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Euphoria conquista il Coachella: il debutto nel deserto è un evento unico

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