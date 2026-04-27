Un corteo non è uno spazio neutro

Durante il corteo del 25 aprile a Bologna, è stato diffuso un video in cui si vede un uomo anziano essere allontanato perché portava con sé una bandiera dell’Ucraina. L’episodio ha suscitato discussioni sulla gestione degli eventi pubblici e sulla presenza di simboli politici durante manifestazioni commemorative. La scena si è svolta nel contesto di una giornata dedicata alla memoria e alla riflessione storica, attirando l’attenzione sulla questione delle limitazioni e delle regole all’interno di queste manifestazioni.

Durante il corteo dello scorso 25 aprile, a Bologna, è circolato un video di un uomo anziano allontanato dal corteo perché aveva con sé una bandiera dell’Ucraina. Si chiama Tino Ferrari, ha 82 anni ed è un ex docente di Scienze della comunicazione all’Università di Bologna ed ex manager per un.🔗 Leggi su Bolognatoday.it The Wrong Letter | Classic Mystery Audiobook by Walter S. Masterman Notizie correlate Foggiani in difficoltà, nasce uno sportello d'ascolto "neutro": "Ci rivolgiamo anche a chi subisce violenza"Si è svolto questa mattina, 15 aprile, presso la Pinacoteca Il 9Cento di Foggia il convegno “Nel cognome che ho scelto” – Dalla testimonianza... Uno spazio protetto per chiedere aiuto, a Carbonara uno sportello del centro antiviolenza: "Antenna sul territorio"Gestito dal Cav 'Paola Labriola', il nuovo presidio, inaugurato da pochi mesi, ha sede all'interno della scuola Diaz, con l'obiettivo di raccogliere... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione, intervento del sindaco Andrea Virgilio; Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione; Venerdì con sciopero studentesco e corteo, al pomeriggio tocca a Genova Antifascista; Remigrazione e No Kings, Cgil in piazza: A Napoli nessuno spazio per teorie razziste e antidemocratiche. Sala: «Il corteo del 25 Aprile non mi è piaciuto. Me lo aspettavo, si respira un clima strano»La decisione di proseguire il gemellaggio con Tel Aviv e la conseguente bagarre in Consiglio comunale. Ma non solo. L’annuncio della Brigata ebraica di essere in corteo e la successiva formazione di t ... milano.corriere.it Liberazione, la Brigata Ebraica scortata fuori dal corteo dalla poliziaUna delegazione legata alla Brigata ebraica è stata ricevuta dal questore di Milano Bruno Megale in questura per un chiarimento sulla ... iltempo.it la Repubblica. . Dice Tino Ferrari, classe 1944, l’ex professore universitario, allontanato a Bologna da un corteo degli antagonisti per il 25 aprile perché aveva la bandiera dell’Ucraina insieme a quelle dell’Italia e dell’Europa che a preoccuparlo di più è “l’entu - facebook.com facebook L'associazione della Brigata Ebraica al corteo del 25 aprile è un caso quasi da manuale di "invenzione della tradizione" x.com