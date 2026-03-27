Uno spazio protetto per chiedere aiuto a Carbonara uno sportello del centro antiviolenza | Antenna sul territorio

È stato inaugurato a Carbonara uno sportello del centro antiviolenza, pensato come uno spazio riservato e protetto per donne e ragazze vittime di violenza. L’obiettivo è offrire un punto di ascolto e supporto, facilitando l’individuazione di situazioni di fragilità e richiedenti aiuto. Lo sportello rappresenta un punto di riferimento sul territorio per chi necessita di assistenza immediata e riservata.

Gestito dal Cav 'Paola Labriola', il nuovo presidio, inaugurato da pochi mesi, ha sede all'interno della scuola Diaz, con l'obiettivo di raccogliere e intercettare richieste di intervento e situazioni di fragilità Un luogo riservato e protetto, pronto ad accogliere e supportare donne e ragazze vittime di violenza, 'un'antenna' sul territorio in grado di intercettare richieste di aiuto e situazioni di fragilità. Nel quartiere Carbonara, da qualche mese, quello spazio sicuro ha preso forma grazie all'impegno del Centro Antiviolenza Paola Labriola, che all'interno della scuola 'Diaz', in via Vittorio Veneto, ha aperto un suo sportello. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Uno spazio protetto per chiedere aiuto, a Carbonara uno sportello del centro antiviolenza: "Antenna sul territorio" Articoli correlati Sportello celiachia. Al Centro civico di S.Vito uno spazio di incontro per l’associazioneL’Associazione Italiana Celiachia Toscana amplia la propria presenza sul territorio lucchese con l’apertura di un nuovo spazio dedicato ai volontari... Stop agli spostamenti in altri comuni, uno sportello remoto del centro per l'impiego a GangiIl Comune di Gangi è stato individuato dall'assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro della Regione come sede della fase... Contenuti utili per approfondire Uno spazio protetto per chiedere aiuto... Argomenti discussi: In vendita Cava Usai a Villasimius: cinque ettari fronte mare nell’area protetta di Capo Carbonara; Visite serali a San Giovanni a Carbonara a Napoli: esperienza gratuita su prenotazione. Nel carcere di Marassi c’è la stanza dei figli: uno spazio protetto per incontrare i padri detenutiSeparazione, sofferenza, stress, stigma: chi si occupa di cosa provano i minori quando un genitore finisce in carcere? E quando lo vanno a visitare? Da qualche tempo ci prova uno spazio, dentro il ... repubblica.it