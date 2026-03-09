Laboratori poetici per aperitivo | musica e ascolto guidato al Cheers

Al Cheers di Reggio Calabria sono partiti due laboratori poetici organizzati nell’ambito del format L'Arte per Ritrovarsi. Durante gli incontri, i partecipanti ascoltano musica e seguono sessioni di ascolto guidato, creando un momento di condivisione e creatività. L'evento si svolge nel locale, offrendo un'occasione di incontro tra appassionati di poesia e musica in un ambiente informale.

Al via al locale Cheers di Reggio Calabria i due laboratori poetici del format L'Arte per Ritrovarsi. In partenza il "Laboratorio Poetico x Aperitivo". Open Mic, condotto da: Chiara Gligora (artista e poetessa) e Roberto Modafferi (artista e poeta). Primo appuntamento fissato domenica 15 marzo alle ore 19 con Dalla terra alle stelle."Musica per nuovi poeti", laboratorio poetico con ascolto guidato, da Mahler a Stravinsky. Secondo appuntamento domenica 12 aprile alle ore 19 con Impronte e natura."Poesia tra luce e radici", laboratorio ed esperienza poetica con essenze e fragranze di Manipura Candele e Meditazione. Ad ogni incontro verrà servito: un aperitivo Food & Drink: scegli il tuo Drink e assapora un antipasto della casa del locale Cheers.