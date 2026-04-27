Un anziano è stato investito da un ciclista in quella strada serve più sicurezza!

Una residente di Aizurro, frazione di Airuno, ha segnalato un incidente avvenuto nei giorni scorsi in cui un uomo anziano è stato investito da un ciclista lungo una strada locale. La donna ha sottolineato come in quella zona sia necessario migliorare le misure di sicurezza per evitare episodi simili in futuro. La segnalazione è arrivata attraverso una comunicazione diretta, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle conseguenze dell’incidente.

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di una signora residente ad Aizurro, frazione di Airuno, che segnala un incidente avvenuto nei giorni scorsi con un uomo anziano travolto da un bici. La donna si chiama Roberta Zetti e ha scritto alla redazione allo scopo di lanciare un appello per una.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Capua, morto ciclista: è stato investito da una motociclettaTerribile incidente a Capua, questa mattina, sulla provinciale tra Bellona e Capua, all'altezza del ponte Annibale. Ciclista investito da un'auto in strada Valera di Sopra: 47enne grave al MaggioreÈ ricoverato in gravi condizioni di salute al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma il ciclista di 47 anni, investito da un'auto nella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Anziano aggredito in centro a Bergamo, autista scende dal bus e lo salva; Sanità territoriale e anziani: la sfida futura della salute; Sedute spiritiche per bonifici, la truffa perfida a un anziano; Esposto in Procura a Trento contro la casa di riposo: Anziani chiusi a chiave, schiaffi e omissioni. Finta emergenza familiare per truffare un anziano: colpo sventato in banca, tre denunciatiCARMIANO (Lecce) - Un copione purtroppo noto, ma che questa volta si è interrotto prima del peggio. A Carmiano, i carabinieri hanno denunciato tre persone ... corrieresalentino.it Anziano derubato in un supermercato di San Lazzaro di Savena da una coppia, la cifra del bottino prelevatoDue italiani arrestati per furto pluriaggravato ai danni di un anziano in un supermercato di Bologna: sottratti quasi 4.000 euro. virgilio.it “Aiutateci a ritrovare Danilo”: Appello per l’anziano che il 23 aprile si è allontanato in circostanze molto allarmanti a #Stienta (#Rovigo). L’auto ritrovata nei pressi di casa della figlia, con il telefono all’interno. Qualcuno lo ha incontrato [PAGINA] https://www. - facebook.com facebook Quartu, la carrozzina nuova non arriva: anziano costretto a casa x.com