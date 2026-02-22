Capua morto ciclista | è stato investito da una motocicletta
Un ciclista ha perso la vita a Capua dopo essere stato investito da una motocicletta sulla provinciale tra Bellona e Capua, vicino al ponte Annibale. L’incidente è avvenuto all’alba e ha coinvolto anche altri veicoli che si trovavano sulla strada. I soccorritori sono intervenuti subito, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare il ciclista. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. La strada rimane chiusa al traffico.
Terribile incidente a Capua, questa mattina, sulla provinciale tra Bellona e Capua, all'altezza del ponte Annibale. Per cause ancora da accertare, è deceduto un ciclista, investito da una motocicletta. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito drammatiche e inutili si sono rivelati i tentativi di rianimazione del personale del 118, intervenuto tempestivamente sul posto insieme alle gazzelle dei Carabinieri della Compagnia di Capua. L'uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, è infatti deceduto sul colpo. Ferito, invece, il conducente della moto, una donna, trasportata d'urgenza presso l'ospedale di Caserta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
