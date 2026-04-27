Un anno senza Luigi Sara e Karyna | la comunità si illumina per non dimenticare

A un anno dalla scomparsa di Luigi, Sara e Karyna, la comunità si riunisce per ricordarli. Le strade del paese si illuminano con lumini e fiori, mentre le persone si raccolgono in preghiera e commemorazioni. La perdita resta viva nei ricordi di chi li ha conosciuti, e il desiderio di mantenere vivo il loro ricordo si manifesta in gesti semplici e condivisi.

TORCHIAROLO - Il tempo non ha cancellato il dolore, ma lo ha trasformato in un desiderio profondo di restare uniti. È passato un anno da quel terribile 3 maggio, quando un tragico incidente stradale ha spezzato le vite di Luigi, Sara e Karyna. Un evento che ha scosso nel profondo l’intera.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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