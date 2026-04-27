Un anno di dolore per Masino Salvo e Andrea | Monreale piange ma si rialza

Oggi a Monreale si è tenuta una cerimonia commemorativa dedicata a tre persone, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo, scomparsi. La giornata ha visto la partecipazione di familiari, cittadini e studenti, tutti riuniti per ricordare i loro nomi. La comunità locale si è stretta intorno al dolore, cercando allo stesso tempo di ritrovare forza e speranza nel ricordo di chi non c’è più.

MONREALE – Una comunità raccolta nel dolore, ma anche nella speranza e nel ricordo. Si è aperta questa mattina, tra la commozione dei familiari, dei cittadini e l’entusiasmo delle scolaresche, la giornata dedicata alla memoria di Andrea Miceli, Massimo Pirozzo e Salvo Turdo. La cerimonia ha raggiunto il suo momento più intenso con la scopertura di una targa commemorativa. A svelarla, in un clima di profondo raccoglimento, sono state le madri dei tre ragazzi — Giusi, Debora e Antonella — alla presenza dell’Arcivescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi, del Sindaco Alberto Arcidiacono e delle autorità civili e militari. Particolarmente toccante l’omaggio degli studenti monrealesi, che hanno deposto migliaia di fiori di carta bianchi, simbolo di una memoria che vuole fiorire nel futuro.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Un anno di dolore per Masino, Salvo e Andrea: Monreale piange ma si rialza Notizie correlate Monreale, la comunità si stringe nel ricordo di Massimo, Andrea e SalvoMONREALE – Il dolore non si cancella, ma può trasformarsi in radici profonde per il futuro. San Salvo piange la morte Giuseppe Panichelli: "Quando una vita così giovane si spezza, il dolore diventa collettivo"È un sabato di dolore a San Salvo: la città, sgomenta, piange la morte di Giuseppe Panichelli.