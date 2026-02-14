San Salvo piange la morte Giuseppe Panichelli | Quando una vita così giovane si spezza il dolore diventa collettivo

Da chietitoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

San Salvo si ferma in lutto dopo la tragica morte di Giuseppe Panichelli, un giovane di 24 anni rimasto vittima di un incidente stradale questa mattina. L’incidente è avvenuto quando il suo veicolo si è scontrato con un autobus in via Roma, causando la sua rapida morte. La comunità si raccoglie nel dolore, ricordando la sua giovane vita spezzata troppo presto.

È un sabato di dolore a San Salvo: la città, sgomenta, piange la morte di Giuseppe Panichelli. È lui il giovane automobilista che ha perso la vita nello scontro con un autobus, sabato mattina. Giuseppe si era diplomato all’istituto Matteo di Vasto e quest'anno avrebbe compiuto 21 anni nel pieno.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

PizzAut si ferma, il dolore che travolge una comunità: la morte di Enrico Celeghin spezza il cuore del progetto

A testa alta, la serie con Sabrina Ferilli su Canale 5 con una preside vittima di revenge porn: quando il video privato finisce in rete la scuola diventa il teatro del giudizio collettivo sulla vita intima

Da mercoledì 7 gennaio, Canale 5 propone la fiction

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il San Salvo piange il suo primo tifoso, addio al 94enne Giovanni Passucci; La chiesa di San Francesco piange Daniele Balazs; La Asl Lanciano Vasto Chieti piange la prematura scomparsa di Claudia Giovannelli; Il primo tifoso della Juve? Vlahovic E potrebbe anche restare se.

La Chiesa piange don Silvano Seghi. Anima di Comunione e Liberazione e parroco a San Salvi per 35 anniLa Chiesa toscana piange uno dei suoi figli più amati, don Silvano Seghi, storico parroco di San Michele a San Salvi che ha guidato per 35 anni, dal 1984 al 2019, oltre che canonico della Basilica di ... lanazione.it