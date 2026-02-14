San Salvo piange la morte Giuseppe Panichelli | Quando una vita così giovane si spezza il dolore diventa collettivo

San Salvo si ferma in lutto dopo la tragica morte di Giuseppe Panichelli, un giovane di 24 anni rimasto vittima di un incidente stradale questa mattina. L’incidente è avvenuto quando il suo veicolo si è scontrato con un autobus in via Roma, causando la sua rapida morte. La comunità si raccoglie nel dolore, ricordando la sua giovane vita spezzata troppo presto.

È un sabato di dolore a San Salvo: la città, sgomenta, piange la morte di Giuseppe Panichelli. È lui il giovane automobilista che ha perso la vita nello scontro con un autobus, sabato mattina. Giuseppe si era diplomato all’istituto Matteo di Vasto e quest'anno avrebbe compiuto 21 anni nel pieno.🔗 Leggi su Chietitoday.it

