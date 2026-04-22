Monreale la comunità si stringe nel ricordo di Massimo Andrea e Salvo

A Monreale la comunità si è riunita questa mattina per ricordare Massimo, Andrea e Salvo, tre giovani deceduti in circostanze tragiche. L’evento commemorativo si è svolto nel rispetto della memoria dei ragazzi, coinvolgendo familiari, amici e residenti. La cerimonia ha previsto momenti di raccoglimento e testimonianze, sottolineando il dolore condiviso e il legame tra le persone presenti. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’accaduto.

MONREALE – Il dolore non si cancella, ma può trasformarsi in radici profonde per il futuro. Con questo spirito si è svolto stamane l’evento commemorativo dedicato a Massimo, Andrea e Salvo, i tre ragazzi tragicamente scomparsi. La giornata moderata dalla docente Marcella Bardi è stata organizzata da TED FORMAZIONE in collaborazione con la Casa del Sorriso.L’iniziativa ha segnato l’inizio di un percorso di memoria attiva che coinvolgerà l’intera cittadinanza. L’Auditorium di via Baronio Manfredi era gremito: un silenzio carico di commozione ha accolto i familiari dei giovani, circondati dall’abbraccio delle istituzioni e di centinaia di studenti.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, la comunità si stringe nel ricordo di Massimo, Andrea e Salvo Notizie correlate “In Memoria” di Massimo, Andrea e Salvo: il 27 aprile a Monreale corteo, messa e concertoL’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, nasce dalla volontà di unire la comunità nel ricordo attraverso gesti simbolici, momenti di... A tre mesi dalla tragedia, la comunità si stringe nel ricordo di SharonTempo di lettura: 2 minutiA tre mesi dalla tragica scomparsa di Sharon Maccanico, la 15enne di origini avellinesi, la comunità di Picarelli si... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un Patto Educativo per il futuro: la comunità di Monreale unita per i giovani; Monreale, Concerto per Niscemi: musica e solidarietà per la comunità colpita dalla frana; VIDEO | Un anno dopo la strage, Monreale ritrova la festa del Santissimo Crocifisso: Segno di rinascita per la città; Concerto per Niscemi al Duomo di Monreale: musica e solidarietà per la rinascita del territorio. Un Patto Educativo per il futuro: la comunità di Monreale unita per i giovaniAl centro dell’iniziativa vi sono i giovani, spesso esposti a fragilità sociali, disorientamento culturale e carenza di punti di riferimento. Il Patto educativo si propone di costruire percorsi ... teleoccidente.it Monreale (PA) celebra i 400 anni della festa del Santissimo Crocifisso, Intravaia: Momento unico per la cittàMonreale si appresta a vivere uno dei momenti più significativi della sua storia: il quattrocentesimo anniversario della festa del Santissimo Crocifisso, l'appuntamento più atteso dell'anno. ilsicilia.it Il comune di Monreale annuncia il programma di «In Memoria», l’evento commemorativo in onore di Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo di 26, e Andrea Miceli, 25 anni , uccisi con colpi di pistola a pochi passi dal Duomo il 27 aprile 2025 - facebook.com facebook Il comune di Monreale annuncia il programma di «In Memoria», l’evento commemorativo in onore di Salvatore Turdo, 23 anni, Massimo Pirozzo di 26, e Andrea Miceli, 25 anni , uccisi con colpi di pistola a pochi passi dal Duomo il 27 aprile 2025 x.com