umbria civica ha scelto la sua struttura

Il Direttivo Regionale di Umbria Civica si è riunito per stabilire la nuova organizzazione del movimento, definendo ruoli e modalità operative. La riunione ha coinvolto i membri del gruppo, che hanno discusso le prossime strategie e le linee guida da seguire per il funzionamento interno. La decisione finale riguarda la composizione e la distribuzione delle responsabilità all’interno del movimento.

Si è riunito il Direttivo Regionale di Umbria Civica per definire la nuova struttura politica e operativa del movimento. L’incontro, svoltosi alla presenza del segretario regionale Nilo Arcudi, dei segretari provinciali, del segretario comunale di Terni Marco Ravasio e del consigliere provinciale Filippo Schiattelli, ha sancito un passaggio fondamentale per il consolidamento del progetto civico in tutto il territorio regionale. Nel corso della seduta sono state ufficializzate le cariche di vicesegretario, affidate a Lorenzo Schiarea, Fabrizio Ricci Feliziani, Catia Degli Esposti. Filippo Vecchi è stato indicato come Presidente della Consulta degli Amministratori, mentre per le segreterie provinciali sono stati nominati Alessandro Villarini per Perugia e Andrea Di Fino per Terni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

