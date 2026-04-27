Umbria Civica si riorganizza | ecco i nomi dei nuovi vertici e dei coordinatori territoriali

Durante il recente congresso regionale, il direttivo di Umbria Civica ha approvato la nuova organizzazione interna del movimento, annunciando i nomi dei nuovi vertici e dei coordinatori territoriali. La riunione ha segnato il momento di ridefinizione della struttura, con l’obiettivo di rafforzare le attività e la presenza sul territorio. I cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente al termine dell’assemblea, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti locali.

Il direttivo regionale Umbria Civica ha celebrato il congresso regionale e ha ufficializzato la nuova struttura organizzativa del movimento.L’incontro è stato presieduto dal segretario regionale Nilo Arcudi, insieme ai segretari provinciali Alessandro Villarini (Perugia) e Andrea Di Fino (Terni).🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Garbagnate, l’ospedale si colora con i nomi dei nuovi natiAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più... Aggiornamenti e contenuti dedicati Umbria Civica saluta Pizzichini e dà il benvenuto a Luigi SensiniSi consolida ufficialmente la presenza di Umbria Civica nel Comune di Todi. Un passaggio che segna un nuovo capitolo per il movimento, con la costituzione del gruppo consiliare e l’ingresso di Luigi S ... iltamtam.it Umbria civica ha scelto la sua strutturaSi è riunito il Direttivo Regionale di Umbria Civica per definire la nuova struttura politica e operativa del movimento. L’incontro, svoltosi alla presenza del segretario regionale Nilo Arcudi, dei ... lanazione.it