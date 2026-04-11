Palio torna l' appuntamento con l' Omaggio al Duca' | in piazza arriva San Giovanni

Domenica 12, nella piazza principale della città, si terrà di nuovo l’evento “Omaggi al Duca”. La manifestazione si svolge nel centro storico e fa parte di una tradizione che si ripete ogni anno prima delle corse del Palio, previste per il 30 maggio. L’appuntamento coinvolge la piazza e le strade circostanti, attirando numerosi partecipanti e visitatori.

Domenica 12, nella cornice di piazza Castello, torna l'appuntamento con gli ‘Omaggi al Duca’, tradizione che anima il centro storico di Ferrara durante le domeniche che precedono le corse del Palio, in programma sabato 30 maggio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayAlle 10.15 sarà la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Palio, Omaggi al Duca: al via il primo tradizionale appuntamento in attesa delle corsePrende il via la serie degli Omaggi al Duca, tradizione che scandisce le settimane di attesa verso le corse del Palio di Ferrara, in programma sabato... A San Severo torna il tradizionale appuntamento con la festa di piazza di CarnevaleIl programma prevede la sfilata del Carnevale dei bambini venerdì 13 febbraio con raduno alle 9 in piazza Allegato. Argomenti più discussi: Palio, torna l'appuntamento con l'Omaggio al Duca': in piazza arriva San Giovanni; Scienza e spiritualità nel segno del Palio del Cupolone; Palio di Ferrara, arriva il secondo Omaggio al Duca; Comitato Amici del Palio. Banchetto nel Leocorno e i progetti per il futuro. H. 22:50 San #Giovanni #Bosco Don Tino Rolfi x.com San Giovanni in Fiore, Marco Ambrogio candidato sindaco con otto liste: Marco Ambrogio è il candidato sindaco di San Giovanni in Fiore in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. L’ufficializzazione è arrivata al termine dell’assemblea cittadina di Fo - facebook.com facebook