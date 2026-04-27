Ultimissime Juve LIVE | pagelle e moviola del match di San Siro

In giornata si sono svolti aggiornamenti in tempo reale riguardanti la Juventus, con particolare attenzione alle valutazioni della partita disputata a San Siro. Sono state pubblicate le pagelle e la moviola del match, mentre la redazione ha fornito le notizie più recenti sulla squadra. Le informazioni riguardano le ultime ore della giornata e sono state diffuse attraverso fonti ufficiali e aggiornamenti giornalistici.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 27 aprile 2026. Moviola Milan Juve: Sozza promosso dai giornali. Ecco perché la decisione sul contatto David Gabbia è corretta. Ore 08.35 – Moviola Milan Juve: Sozza promosso dai giornali. Ecco perché la decisione sul contatto David Gabbia è corretta Pagelle Milan Juve 0-0: Cambiaso evidentemente piace agli allenatori, David non tira mai ma.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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