Ultimissime Inter LIVE | la moviola del big match contro la Juve Bastoni a rischio squalifica
Giocatore dell’Inter, Bastoni, rischia di essere squalificato dopo aver ricevuto un cartellino giallo durante il big match contro la Juventus. La decisione deriva dalle proteste con l’arbitro, che potrebbero portare a una sospensione. La moviola mostra come il difensore abbia toccato la palla in modo scorretto, rendendo il suo intervento più rischioso. La squadra nerazzurra tiene d’occhio la situazione in vista delle prossime partite, mentre si attendono eventuali sanzioni ufficiali.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 15 FEBBRAIO. Bastoni, rischio squalifica per condotta gravemente antisportiva? La simulazione di San Siro al vaglio del Giudice Sportivo. Bastoni, il difensore dell’Inter, dopo l’episodio con Kalulu in Inter-Juve, rischia la squalifica: situazione al vaglio del Giudice Sportivo Moviola Inter Juve, La Penna da incubo nel Derby d’Italia: il rosso a Kalulu è un errore clamoroso. 🔗 Leggi su Internews24.com
Ultimissime Inter LIVE: Chivu recupera due importanti pedine per il big match contro il Napoli
In aggiornamenti live, l'Inter si prepara al big match contro il Napoli, con Chivu che recupera due elementi fondamentali per la formazione.
Moviola Inter Juve LIVE: gli episodi dubbi del match
Durante la partita tra Inter e Juventus, un episodio controverso ha acceso il dibattito tra i tifosi: un gol annullato all'Inter per un presunto fuorigioco, che ha diviso le opinioni tra gli spettatori.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Inter-Juventus, dove vedere il derby d'Italia in tv: gli orari; Serie A, Calciomercato Inter – Rinnovo Acerbi, si o no: le ultimissime; Rivivi il LIVE! Inter-Juventus 3-2; Inter, i ragazzi dello 0-5: Sassuolo schiantato, le dichiarazioni.
LIVE Primavera, Inter-Roma 0-0: fischio dell’arbitro, si comincia!Venticinquesima giornata del campionato Primavera: l’Inter di Carbone, reduce dal pesante ko contro la Juventus e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, cerca il riscatto ospitando la Roma. I ... fcinter1908.it
Inter-Juventus 3-2, risultato finale della partita di Serie A: decide un gol di Zielinski, gli highlightsLa diretta live di Inter-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Juventus x.com
Verso Inter-Juventus, le ultimissime sulle formazioni https://tinyurl.com/2cru8ces #chivu #formazioni #inter #interjuventusformazioni #juventus #spalletti facebook