Ultimissime Inter LIVE | la moviola del big match contro la Juve Bastoni a rischio squalifica

Giocatore dell’Inter, Bastoni, rischia di essere squalificato dopo aver ricevuto un cartellino giallo durante il big match contro la Juventus. La decisione deriva dalle proteste con l’arbitro, che potrebbero portare a una sospensione. La moviola mostra come il difensore abbia toccato la palla in modo scorretto, rendendo il suo intervento più rischioso. La squadra nerazzurra tiene d’occhio la situazione in vista delle prossime partite, mentre si attendono eventuali sanzioni ufficiali.

Bastoni, rischio squalifica per condotta gravemente antisportiva? La simulazione di San Siro al vaglio del Giudice Sportivo. Bastoni, il difensore dell'Inter, dopo l'episodio con Kalulu in Inter-Juve, rischia la squalifica: situazione al vaglio del Giudice Sportivo Moviola Inter Juve, La Penna da incubo nel Derby d'Italia: il rosso a Kalulu è un errore clamoroso.

In aggiornamenti live, l'Inter si prepara al big match contro il Napoli, con Chivu che recupera due elementi fondamentali per la formazione.

Durante la partita tra Inter e Juventus, un episodio controverso ha acceso il dibattito tra i tifosi: un gol annullato all'Inter per un presunto fuorigioco, che ha diviso le opinioni tra gli spettatori.

